Chaque jour, des centaines de voitures en infraction à la chaussée d'Ixelles... qui devront payer l'amende

Depuis le mois de juillet, une zone semi-piétonne autour de la chaussée d'Ixelles a été mise en place. De 7h à 19h, les voitures ne peuvent plus y circuler, seuls les bus et les véhicules de livraison sont autorisés. Mais chaque jour, des centaines d'infractions sont répertoriées via des caméras qui scannent les plaques des voitures. Fin de la période de tolérance oblige, les amendes de commencent à tomber. Cela représente des milliers d'euros chaque jour.

"Certains jours il y a 320 infractions, d'autres il y en a 700. Cela fluctue," explique le fonctionnaire sanctionnateur de la commune d'Ixelles, Bertrand de Buisseret, "mais il y en a vraiment beaucoup."

L'interdiction de circuler est-elle mal indiquée? Selon Bertrand de Buisseret, "la signalétique est assez claire". Des panneaux 'interdiction de circuler' ont été installés, sous lesquels les heures sont précisées. Mais les rues n'étant pas coupées à la circulation via des barrières ou des plots - les bus étant toujours invités à y circuler - d'autres panneaux peuvent apporter une certaine confusion (voir photo).

Le fonctionnaire sanctionnateur se dit ouvert à améliorer la signalétique. Il assure que des réunions auront lieu pour faire le point. "Nous pouvons toujours améliorer les choses", explique-t-il, "si on se rend compte que sur une journée, 400 infractions sur 500 proviennent de la même rue... on pourrait se dire qu'il y a un souci."

Dans tous les cas, si le véhicule ne possède pas d'autorisation préalable, une amende de 58 euros sera réclamée. Les mécontents pourront toujours tenter de la contester. A condition, nous dit-on, d'avancer de solides arguments.

"L'objectif, assure Bertrand de Buisseret, "n'est pas de faire de l'argent mais d'arriver à ce qu'il n'y ait plus de circulation... et que la zone soit véritablement apaisée."