Chapon-Seraing : l’école communale rafraîchie par deux enseignantes et leurs amies

Nous sommes le 10 juillet, Madame Béné et Madame Carine, deux enseignantes de l’école communale de Chapon-Seraing, près de Verlaine, ne sont toujours pas en vacances. Elles ont décidé de peindre les locaux de leur établissement situé rue Guillaume Bolly. Madame Béné, explique : "Il s’agit d’un bon coup de pinceau car l’école a quarante ans. Nous avions envie de quelque chose de frais, en blanc, même si l’école est déjà lumineuse".

Soutien total en main-d’œuvre aux enseignantes

La commune de Verlaine a fourni le matériel : des pinceaux, des rouleaux et des pots de peinture. La main-d’œuvre suit. Annick Castrogiovanni explique la raison de sa présence : "Je suis là par amitié parce que Madame Béné et Madame Carine sont des amies de longue date et j’avais envie de les accompagner dans leur nouveau projet. Les travaux de peinture, cela me plaît. Cela me relaxe". Clara Riskin poursuit : "J’ai passé trois ans et demi dans cette école maternelle. C’est l’école du village. J’habite à cinquante mètres. C’est un beau projet. Je veux les soutenir et leur donner un petit coup de main pendant le week-end".

L'assistante maternelle est aussi présente

L’assistante maternelle, partenaire des enseignantes, a également répondu "présente". Elle veut aider les petits et les grands. Patricia Vanspauwen explique : "Il faut que les enfants soient comme à la maison dans un petit cocon familial. Moi, je suis entre la maman et l’institutrice. Je les materne encore un petit peu et cela fait évoluer les enfants. Cela les fait grandir".

Dynamisme autour d’une classe verticale

A la rentrée scolaire, Madame Béné et Madame Carine vont accueillir un peu moins de trente enfants. Elles sont enthousiastes par rapport à leur projet dédié aux élèves des classes maternelles. "Nous allons diriger une classe verticale à partir de septembre. Elle inclut les élèves de la première à la troisième maternelle. Ils vont travailler ensemble. Les grands vont stimuler les petits qui seront tirés vers le haut par les grands. Nous avions vraiment envie de redémarrer quelque chose de nouveau en peignant et en commençant les travaux de peinture", conclut Madame Béné.

Repenser l’espace

Après les travaux de peinture, il faudra aménager les lieux. Madame Carine explique : "Il faudra remettre tout notre matériel, repenser tous les coins de la classe, repenser l’espace. C’est encore un fameux boulot !".

Ceux et celles qui souhaitent apporter leur soutien aux enseignantes peuvent se manifester auprès d’elles.