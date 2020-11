Pourquoi Chapelle-Lez-Herlaimont interdit les lâchers de colombes

Fini les lâchers de colombes dans les mariages à Chapelle-Lez-Herlaimont. Les autorités ont décidé d’interdire cette pratique. Principalement pour des questions de bien-être animal. Mais qu’est-ce qui a poussé la commune à prendre une position si étonnante ? Réponse chez un colombophile de Lessines.

Cédric Prieels élève 60 pigeons voyageurs. Il loue régulièrement des couples de pigeons blancs pour des mariages. "Je les prépare dans des caisses de transport et les gens les lâchent dans un rayon de 60km maximum. Les pigeons font deux tours sur place avant de revenir chez moi en moins d’une heure." Pas de réel problème dans ces cas-là. Mais Cédric sait très bien que tout le monde ne suit pas la même démarche.

"Les gens achètent des tourterelles dans des animaleries à 5 ou 10 euros et puis les libèrent. Mais ce sont des animaux qui n’ont aucun sens de l’orientation et nulle part où aller. D’autres élèvent des pigeons qui ne sont pas voyageurs." En utilisant n’importe quel animal qui n’a jamais connu la liberté, cela donne des colombes perdues autour de l’hôtel de ville qui ne parviennent pas à survivre. D’où l’interdiction à Chapelle-lez-Herlaimont.

Et Cédric rajoute : "Dès qu’on veut des animaux élevés et bien ça coûte plus cher. Environ 60 euros dans mon cas. Mais les gens veulent le moins cher et c’est ça qui pousse à l’interdiction." Pour Cédric, cette activité de location ne lui rapporte presque rien. À peine de quoi payer les graines pour ses petits compagnons.