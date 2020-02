Chants nazis au Café Lequet, à Liège: "On a fait les biesses, je regrette, mais chacun a son humour"

"J'ai mis un disque soit-disant nazi. Je n'ai pas fait exprès, ça n'a pas plu à tout le monde, on a fait ça pour rigoler. Juste avant on avait mis Rabbi Jacob et la Grande Vadrouille, je ne vois pas où est le problème. Des gens se sont levés, sont partis. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On a fait les biesses, on a fait les biesses. On a exagéré, je regrette, mais chacun a son humour."

Sur la porté d'un geste comme le salut nazi, le patron du café relativise. "Je n'ai pas vendu du beurre aux Allemands pendant la guerre hein madame. Portée de quoi ? J'aurais pu me gratter les cheveux, c'était le même signe. je ne comprends pas où vous voulez en venir. C'était une blague de gamin, on a fait les cons, dans la vie on n'est pas toujours malin."