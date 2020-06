Chantiers autoroutiers en Brabant wallon : quel est l'impact du coronavirus sur le secteur ?

Les grands chantiers routiers ont pour la plupart repris en Brabant wallon. C’est le cas par exemple des travaux d’aménagement d’un giratoire au carrefour de la ferme Mont-Saint-Jean à Waterloo. Autre chantier de la Sofico à Nivelles, les réparations sur le pont surplombant le RAVeL.

Certains travaux ont dû être arrêtés pendant plusieurs semaines, d’autres n’ont toujours pas été relancés. C’est le cas de la liaison entre le parking RER et l’autoroute E-411 à la sortie 8A Louvain-la-Neuve. Il ne reprendra que lundi prochain, après trois mois d’arrêt. Enfin, la crise du coronavirus a parfois permis d’aller plus vite comme la pose d'un nouvel asphaltage sur l’E-411 entre Wavre et Louvranges (3 kms) qui a été terminé à temps grâce au confinement et au trafic fortement ralenti sur l’axe autoroutier.

Les conséquences sont donc différentes d’un chantier à l’autre. Mais globalement, il y a eu des impacts plus ou moins importants. Les délais seront souvent retardés et les chantiers seront plus longs car ils ont ces conséquences sur la manière de travailler : distanciation sociale entre les ouvriers, délais des sous-traitants, etc.