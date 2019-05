Chant d'Eole, Ruffus et les autres: la carte de tous les crus belges primés cette année

Cette année, le Concours Mondial de Bruxelles a décerné son prix le plus prestigieux (la Grande Médaille d'Or) dans la catégorie Vin Mousseux, pour la première fois, à un champagne belge, le Chant d’Eole Brut Blanc de Blancs – Cuvée Prestige 2014. Mais le concours a récompensé beaucoup d'autres vins avec trois types de médailles : Grand Or, Or et Argent. Au total, six domaines belges se voient récompensés. Les voici rassemblés en une seule carte. Le jury du concours est international, composé de sommelières et sommeliers, d'oenologues reconnus, de journalistes et de critiques gastronomiques.

Domaine du Chant d'Eole à Quévy Hubert Ewbank, CEO du domaine du Chant d'Éole - © Sebastien Giron Région viticole : Crémant de Wallonie. C'est une entrée remarquée dans la cour des grands. C'est la première fois qu'un mousseux belge détrône les propositions françaises. Un petit bouleversement en soi, et une grande source de fierté pour Hubert Ewbank, le CEO. « Recevoir une telle reconnaissance, c'est exceptionnel », s'enthousiasmait-il ce lundi. Le domaine propose un Brut de type Blanc de Blancs et un Brut Rosé. Les 86.000 pieds de vigne (des cépages traditionnels : Chardonnay, 97% ; Pinot noir, 2% et Pinot blanc, 1%) ont été vendangés pour la première fois en 2013. Ils sont installés plein sud sur un territoire de 9 hectares situé entre Harveng et Quevy au sud de Mons : « L'orientation et le sol calcaire donnent les qualités de drainage et d’irrigation idéales pour la culture de ce type de cépages. » Le Chant d'Eole Brut Blanc de Blancs - Cuvée Prestige 2014 a reçu la Grande Médaille d'Or 2019. Le Chant d'Eole Brut Blanc de Blancs 2016 a reçu une Médaille d'Or 2019. Le Chant d'Eole Brut Rosé 2016 a reçu une Médaille d'Or 2019.

Ruffus (Vignoble des Agaises) à Haulchin Lors de la remise des Mérites Wallons 2015 - © ERIC LALMAND - BELGA Le vignoble des Agaises est sans doute le vin belge le plus récompensé à ce jour : en 2009, 2015, 2016, 2017 pour n'en citer que les principales. Il a même reçu le titre de Chevalier du Mérite Wallon en 2015. « Les Agaises » est un lieu-dit situé à Haulchin, près de Binche, sur un coteau lui aussi très riche en calcaire et exposé plein sud. Ruffus vient du nom du seigneur qui y régnait au XIIe siècle. Avec 285.000 pieds de chardonnay, pinot noir et pinot meunier, répartis sur 28,5 hectares, le domaine est trois fois plus important que celui du Chant d'Eole. C'est en fait le plus grand producteur de vin en Belgique. Le Ruffus Chardonnay Brut Sauvage a reçu une Médaille d'Or 2019. Le Ruffus Rosé Brut a reçu une Médaille d'Argent 2019.

Domaine du Château de Bioul Chant d'Eole, Ruffus et les autres: la carte de tous les crus belges primés cette année - © Tous droits réservés Région viticole : Crémant de Wallonie. Depuis plus de 120 ans, la famille Vaxelaire occupe le château de Bioul et y réalise des projets. Les 11 hectares de vignes fêteront bientôt leurs dix ans et la certification bio a été acquise cette année. Le Brut de Bioul 2017 a reçu une Médaille d'Argent 2019.

Domaine du Chapitre à Baulers Chant d'Eole, Ruffus et les autres: la carte de tous les crus belges primés cette année - © Tous droits réservés En 2013, afin de se diversifier, la ferme céréalière du Chapitre décide de planter un peu plus de 22.000 pieds de vignes. Le Domaine propose aujourd'hui des vins mousseux, mais aussi du blanc, du rosé et du rouge. Vous pourrez aussi y trouver une bière brassée au jus de raisin maison. Toujours à consommer avec modération, bien évidemment. Le Chapitre Brut Nature a reçu une Médaille d'Or 2019.

Vin de Liège à Heure-le-Romain Chant d'Eole, Ruffus et les autres: la carte de tous les crus belges primés cette année - © Vin de Liège Région viticole : Vin de Pays du Jardin de Wallonie. Avec ses 12 hectares dans les campagnes d’Heure-le-Romain, le chai de Vin de Liège organisé sous forme de coopérative propose un vin effervescent, des vins blancs « secs et fruités », ainsi qu’un vin blanc « plus doux et aromatique ». Un vin rosé et des vins rouges complètent la gamme. L'Insoumise Blanc 2017 a reçu une Médaille d'Or 2019.

Chardonnay Meerdael à Oud-Heverlee Chant d'Eole, Ruffus et les autres: la carte de tous les crus belges primés cette année - © Chardonnay Meerdael Le mousseux Chardonnay Meerdael existe en brut et en rosé. Les 60.000 pieds sont situés à Oud-Heverlee en Brabant flamand. Le Chardonnay Meerdael Brut Blanc de Blancs 2016 a reçu une Médaille d'Argent 2019.

Journal télévisé 13/05/2019 "Chant d'EOLE" élu meilleur mousseux - JT 19h30 - 13/05/2019 Une fierté en Hainaut : la cuvée prestige 2014 brut blanc de blanc, du domaine du Chant d'Eole, à Quévy-le-grand, arrive en tête d'un concours mondial dans la catégorie des vins mousseux. Le breuvage belge se place devant même 200 champagnes contre lesquels il concourrait. En quelque sorte, un mousseux belge meilleur que du champagne français.