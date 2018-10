Changement de majorité à Berchem-Sainte-Agathe mais Joël Riguelle reste bourgmestre

Exit les libéraux, voici le PS et Ecolo! A Berchem-Sainte-Agathe, la liste du Bourgmestre a enregistré, ce dimanche, un recul significatif (elle perd deux sièges par rapport aux élections de 2012) mais elle réalise néanmoins le meilleure score de ce scrutin. Et pour former une nouvelle majorité, c'est vers le PS-sp.a et Ecolo-Groen que Joël Riguelle s'est tourné. Une nouvelle majorité dont il restera le bourgmestre, du moins pour les trois prochaines années. Ensuite, celui qui entame son quatrième mandat de bourgmestre, entend bien passer la main. Et pour lui succéder, il a déjà présenté son dauphin en la personne de Christian Lamouline, peu connu dans la commune, celui-ci se présentait pour la première fois devant l'électeur berchemois. Il a enregistré un score personnel de 287 voix, loin derrière les 1380 voix du bourgmestre en titre.

Les nouveaux alliés du bourgmestre sont donc le PS-sp-a+ (qui gagne plus de 5 % pour atteindre un score 18,25%) et Ecolo-Groen qui réalise également un très bon résultat avec 14,73 % des suffrages (+ 3% par rapport à 2012) et gagne un siège.

La liste libérale Open MR arrive en deuxième position avec 22,58 % des suffrages exprimés et se retrouve dans l'opposition.