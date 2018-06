Changement de fiscalité à Bruxelles: "On pourrait payer plus pour une petite familiale que pour une Ferrari !"

La fiscalité automobile va changer à Bruxelles. Il faut s'attendre à payer davantage pour un véhicule roulant au diesel dans les prochaines années. C'est en tout cas la principale proposition d'un groupe d'experts. Une proposition qui a déjà fait l'objet de pas mal de discussions parmi les députés bruxellois.

Pour le PS, Julien Uyttendaele est le plus critique. Le rapport des experts ne le convainc pas, en tout cas pour la réforme à court terme. "Lorsque l’on regarde des véhicules assez classiques, comme par exemple des petites familiales, on voit que – très vite – ceux-ci paieront peut-être plus que la personne qui décidera d’acquérir par exemple une Ferrari ou une Porsche…"

Le chef de groupe DéFI, Emmanuel De Bock, se demande – lui – si la réforme atteindra bien son but ? "Avez-vous des prévisions, des projections sur la diminution de la pollution à Bruxelles ? Est-ce que ça suffira ?"

De son côté, l'Ecolo Arnaud Pinxteren déplore l'oubli d'une des options par les experts. "Il me semble que le péage urbain s’impose dans la réflexion. Or, il n’est pas cité ici. C’est donc un choix qui est posé…"

Quant au MR, David Weytsman se montre presque plus "vert" que les Ecolos. "C’est regrettable qu’on n’ait pas réfléchi à étendre les propositions à, par exemple, laisser la voiture de côté au profit d’un mécanisme de fiscalité inversée ou de bonus…"

Enfin, le cdH Benoît Cerexhe craint une hausse de la pression fiscale sur les Bruxellois. "Si demain on mettait votre proposition en œuvre, il y aurait un accroissement immédiat de la charge fiscale pour environ 80% des Bruxellois !"

Le débat politique proprement dit commencera la semaine prochaine.