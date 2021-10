Changement d’heure : avancer ou reculer ?

C’est la bonne nouvelle du week-end : nous allons dormir une heure de plus. Dans la nuit de samedi à dimanche, le passage à l’heure d’hiver nous imposera de reculer nos montres d’une heure. A trois heures, il sera deux heures. Si vous hésitez encore, voici un petit moyen pour le retenir : en octobre on recule. En avril on avance.

Cela étant dit, ce ne sera sans doute pas le dernier changement d’heure de notre existence : si l’Europe a effectivement décidé d’y mettre fin, elle doit encore harmoniser sa décision, les pays européens doivent donc concrètement se mettre d’accord sur l’heure d’été ou l’heure d’hiver. Mais le processus a pris du retard à cause de la crise du covid et la problématique n’est tout simplement plus à l’agenda européen pour le moment.