Champs de panneaux photovoltaïques : comment éviter le "Far West"?

Le projet, porté par une société privée spécialisée dans les énergies renouvelable et annoncé comme le plus grand parc de Wallonie, nécessitait une modification du plan de secteur. Les riverains se sont rapidement mobilisés et, contre toute attente, le promoteur a fait marche arrière avant même la clôture de l’enquête publique.

Ce cas a été observé avec une attention particulière par plusieurs acteurs, dont la Fédération wallonne de l’Agriculture (FWA). En Allemagne et en France, plusieurs "champs" de panneaux photovoltaïques ont en effet déjà été implantés sur des terrains agricoles, comme c’était envisagé à Warnant.

"C’est une solution qui peut être adaptée à d’autres territoires européens, beaucoup plus vastes, plus larges, avec moins de densité de population, moins de pression foncière. En Wallonie, c’est plus compliqué : les terres sont peu disponibles, elles sont chères, et l’agriculteur souhaite exercer son métier premier, qui est de produire de l’alimentation", note Andrea Rossi, conseiller en matière de climat et d’énergie à la FWA.

La destination en zone agricole, c’est d’abord l’agriculture

Le besoin en énergie renouvelable, et si possible locale, est bien là. Mais faut-il pour autant y consacrer une partie de nos terres cultivables ? Le projet avorté de Warnant reste une exception. Si la FWA plaide pour plus de rationalisation et une valorisation, par exemple, des toitures des hangars agricoles, qui sont de grandes surfaces inutilisées, beaucoup d’avis vont aussi en ce sens. Y compris celui du ministre wallon Willy Borsus, en charge de l’agriculture et de l’aménagement du territoire. "La destination en zone agricole, c’est d’abord l’agriculture et le reste doit être strictement exceptionnel et balisé", a-t-il rappelé en septembre dernier, en réponse à une question parlementaire.

Pas question en effet de faire tout et n’importe quoi en la matière, même si investir dans le photovoltaïque devient une opération de plus en plus rentable et donc tentante pour certains opérateurs. "On arrive à des systèmes maintenant où, quand on fait une grande implantation au sol, on a une économie d’échelle importante sur le coût et donc on peut avoir une rentabilité importante sur le prix de l’énergie et le soutien à la production", observe Benjamin Wilquin, secrétaire général de l’asbl APERE, qui promeut les énergies renouvelables.

Reste à gérer les demandes de projets de manière à ce qu’ils ne se développent pas de manière anarchique ou au détriment du territoire. "Sinon certains vont pouvoir crier à une dimension 'Far West', et à certains égards ils n’auront pas tort", avertit-il. S’il n’existe encore aucun réel cadastre de ce type de projets, comme pour les parcs éoliens, une circulaire est en préparation pour rappeler le cadre légal dans lequel ils peuvent s’inscrire.

Friches polluées, échangeurs autoroutiers et toitures

Et les terrains exploitables ne manquent pas : on pense aux nombreuses friches industrielles, parfois polluées sur lesquelles la Spaque mène des projets, comme en ce moment à Marchienne-au-Pont. On pense aussi à cette réflexion menée par un autre acteur public, la Sofico, en charge du réseau autoroutier wallon : elle a lancé un appel à projet pour valoriser d’ici 2022 tous les terrains aujourd’hui inexploités, dans les échangeurs ou en bordure d’autoroute, et réinjecter une partie dans son réseau.

"On a encore énormément de toitures inutilisées, suggère aussi Benjamin Wilquin. On a aussi d’autres surfaces déjà artificialisées qui pourraient être couvertes, comme les toitures de parkings de supermarchés ou de complexes cinématographiques". Ou encore des terrains à vocation industrielle ou à bâtir que les propriétaires souhaitent aménager de cette manière. C’est le cas à Tertre, où Edouard Gallée a inauguré au début de l’année un champ de 18.700 panneaux sur un terrain de 9 hectares lui appartenant. "C’est un placement, qui doit avoir une certaine rentabilité, sans quoi il ne serait pas viable, mais c’est aussi une idéologie qui prend forme", souligne l’entrepreneur.

A Tertre, les habitants de la cité toute proche ne semblent d’ailleurs pas se plaindre de ce voisinage aux allures futuristes : "ça ne fait pas de bruit. Si on avait eu des éoliennes, ça nous aurait plus dérangés car ça aurait déformé le paysage. Ici c’est plus discret", commentent deux riverains. Reste que certaines surfaces sont plus convoitées que d’autres, en raison de leur superficie, mais aussi de leur prix, qui inclut souvent leur facilité d’accès au réseau de transport de l’électricité. C’était le cas pour le site de Warnant.