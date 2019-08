Champions du monde et d'Europe mais sans stade national ? Wavre se porte candidate pour accueillir les Red Lions

Vous avez pu le voir sur les antennes de la RTBF : les hockeyeurs sont devenus champions d'Europe ce weekend. Un nouveau succès, brillamment obtenu, qui va de pair avec un engouement croissant pour ce sport. La province du Brabant wallon compte ainsi 7 clubs et près de 6500 affiliés. Quant à la Fédération belge de hockey, elle totalise pas loin de 50.000 membres, contre 16.000 à peine il y a 12 ans. Un sport en plein essor, on vous le disait…

Paradoxalement, alors que la Belgique est championne du monde et d'Europe, et double médaillée d'argent aux JO (aussi !), elle ne dispose toujours pas de stade national… La Fédération y travaille depuis quelque temps, mais vu tous les trophées et médailles raflés par nos "Lions", la position devient difficilement tenable.

Wavre a déposé sa candidature

Le site proposé par les autorités est celui qu'occupe actuellement le club de foot.

"Il y a un stade qui est occupé pour l'instant par le foot ; il y a aussi le club de hockey qui se trouve juste à côté, explique Luc Gillard, échevin des Sports à Wavre. Nous souhaitons dédier le stade de foot au hockey, moyennant aménagements. Il faudrait ainsi rénover la tribune, un peu désuète puisqu'elle date de la venue du RJ Wavre, soit la fin des années 80. Il faudrait également installer une autre tribune en face, pour augmenter les capacités du stade."

Bien entendu, poursuivent les autorités wavriennes, le foot ne sera pas purement et simplement rayé de la carte sportive, sous prétexte que le hockey est "en pleine bourre". "Il faudra le recaser à Limal. Et nous ne voulons surtout pas abandonner non plus l'école des jeunes. Là, on devrait créer de nouvelles installations le long de la Belle Voie pour leur conserver des terrains." Effet domino du projet, donc : mettre en place des installations pour accueillir le hockey, tout en n'oubliant pas le football.

A l'heure actuelle, le projet wavrien a été soumis à la Fédération belge de hockey. "Nous les avons rencontrés à plusieurs reprises, nous confirme Luc Gillard, nous leur avons envoyé un projet de convention. Maintenant, nous attendons leur retour, qu'on espère positif et le plus rapide possible."

En ce qui concerne les délais, le président de la Fédération espère de son côté avancer et valider un choix avant la fin de l'année. Précisions que des sites en région bruxelloise ou encore à Wilrijk sont aussi à l'étude.