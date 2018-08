Chaleur: quelle température fait-il dans une maison passive?

Maintenir une vingtaine de degrés, dans son habitation, malgré la canicule: c'est possible. Les maisons très bien isolées, ou dites "passives", préservent la fraîcheur à l'intérieur des murs. Pour un résultat optimal, il vaut mieux respecter certaines consignes et apprivoiser son système de ventilation.

L'allée des oiseaux - © C Legrand

A Mons, l'Allée des Oiseaux est une cité un peu particulière. On y trouve plusieurs bâtiments "basse énergie" ainsi qu'une vingtaine de maisons passives. Lorsqu'elle a acheté sa maison, Julie ne croyait pas trop aux vertus des logements passifs. "On savait pas du tout dans quoi on s'engageait. Mais on est content dans l'ensemble, surtout l'été: il fait frais comme si on vivait dans une vieille maison".

Un peu plus loin dans la rue, Thérèse nous invite à tester la température du rez-de-chaussée. Exposé plein sud."Il fait 25 degrés actuellement. Très agréable". Elle n'éprouve jamais de difficulté à dormir, malgré la canicule. "La nuit? Impeccable! Franchement". Ses voisins, Annie, Michel et leurs enfants sont également très satisfaits. "Personnellement, je cherchais un logement passif. Nous venons de Charleroi, explique Michel, et dès que j'ai vu l'annonce pour ces maisons-ci, j'ai foncé". Son logement est exposé plein sud. "Sur la terrasse, le thermomètre affiche 38 pour l'instant", poursuit Annie. "Et dans la maison, j'ai 28. Mais juste à côté de la porte-fenêtre, et il fait vraiment chaud". Ils laissent souvent les fenêtres ouvertes. "C'est une question d'hygiène, il faut aérer quand même, selon moi!" Anna, une autre voisine, veille au contraire à laisser les fenêtres fermées le plus souvent possible. "Je crois que c'est mieux, pour éviter que l'air chaud n'entre dans la maison et n'augmente encore la chaleur. Mais je dors fenêtres ouvertes, à l'étage".