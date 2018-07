Chaleur: Pourquoi vous n'aurez pas votre piscine cet été

Depuis juin, il a déjà reçu une quinzaine de demandes de devis. "Mais les gens ne sont pas très réalistes". Pas réalistes côté finances, "ils veulent des piscines à moins de 10 000 euros". Pas réalistes non plus côté timing, "c'est toujours...pour hier! Pour les délais, inutile de penser avoir une piscine cet été. Plus rien avant fin septembre, malheureusement! Pour une piscine l'idéal est de s'y prendre en hiver. Les gens sont déçus mais je pense que tous mes confrères ont les mêmes difficultés à suivre au niveau des demandes"/

Woman in a swimming pool - © Wikimedia

Même son de cloche chez Benoît Calomne, spécialisé dans les piscines et les spas à Calenelle (Péruwelz). "On a depuis début juin une belle météo. Les gens se rendent compte qu'il fait beau, que ce serait chouette d'avoir une piscine. Ils téléphonent immédiatement et demandent une piscine fin juin. Or, en téléphonant à ce stade de l'année, il n'est pas possible d'avoir sa piscine avant septembre octobre voire novembre". Ils constatent que les clients se montrent de plus en plus pressants. "Sur le timing oui! On la veut tout de suite, on est même prêt à passer chez certains concurrents qui travaillent moins bien, qui ont une moins bonne qualité, mais tant pis, parce que eux, ils vont la faire tout de suite! A un moment, je crois qu'il faut comprendre qu'il y a un bon moment pour réagir. Si on fait des foires pendant l'hiver ce n'est pas pour rien, c'est pour remplir l'année. Fin janvier, l'année est faite comme on dit!"

Benoit n'hésite pas à mettre en garde les clients trop pressés. "Un pisciniste qui promet, en plein mois de juillet, de poser une piscine dans les 15 jours...y'a des questions à se poser. C'est que son agenda est vide! C'est pas bon signe".

Les spas, la roue de secours?

Benoit note, de façon générale, un regain d'intérêt pour les spas. Ils peuvent aussi constituer une solution de secours pour les particuliers désireux de se rafraichir, coûte que coûte! "On vend des spas de nage, avec nage à contre-courant, possibilité de régler la température pour amener de la fraîcheur. Il existe aussi des spas bi-zone, avec une zone plus chaude et une zone de nage". Cette solution est aussi préconisée sur les terrains difficiles, ou sur lesquels l'urbanisme ne permet pas d'installer une piscine en plein sol. "Ca contente les clients pressés, car ça prend 2 semaines, 3 semaines pour être livré". Comptez quand même entre 13000 et 30 000 euros pour les spas "bi-zone" haut de gamme.