Chaleur : les horaires des collectes de déchets et d'ouverture des recyparcs adaptés

En raison des fortes chaleurs qui vont frapper le pays cette semaine, les horaires de collectes des immondices assurées par les intercommunales Ipalle, Hygea et Tibi sont avancés d'une heure jusqu'à ce vendredi inclus afin de permettre au personnel de travailler avant l'arrivée des plus fortes températures. Soyez-y attentifs, donc, si vous avez l'habitude de sortir votre sac poubelle à la dernière minute.

Tibi : collecte des sacs poubelle à partir de 5h00 au lieu de 6h00 du matin.

Hygea : collecte des sacs poubelle à partir de 4h30 au lieu de 5h30 du matin.

Ipalle : collecte des sacs poubelle à partir de 5h00 au lieu de 6h00 du matin

Sachez aussi que les recyparcs qui dépendent des intercommunales Hygea et Tibi ouvriront et fermeront une heure plus tôt que d'habitude toute cette semaine. L'horaire habituel sera à nouveau d'application dès samedi. Les horaires d'ouverture des recyparcs Ipalle sont inchangés.