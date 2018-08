Quand le mercure grimpe dans les thermomètres, l'oxygène a tendance à chuter dans les aquariums, nous explique Noémie Collet, gérante d'un magasin spécialisé à Quaregnon. "Plus l'eau est chaude, moins il y a d'oxygène. Les échanges s'effectuent moins bien à l'intérieur de l'aquarium, ce qui peut amener de l'eau stagnante au-dessus. Cela va empêcher les échanges avec l'extérieur. Bref, tout fonctionne beaucoup moins bien".

Certains clients, paniqués, coupent le thermostat. "Cela ne sert à rien, dès que la température programmée est atteinte le chauffage se coupe de lui-même". D'autres versent carrément des bouteilles d'eau glacée dans leur aquarium. "Il faut absolument éviter cela! Cela peut provoquer un choc thermique chez les poissons. Cela va les stresser, les rendre plus réceptifs aux blessures, aux maladies...".

Noémie Collet (magasin Arowana, Quaregnon) - © C Legrand

Noémie conseille plutôt d'éteindre l'éclairage de l'aquarium, d'aérer au maximum la pièce, "éventuellement en installant un ventilateur au dessus de l'aquarium ou juste à côté". L'idée est de faire descendre très légèrement la température de l'eau. "Quelques degrés en dessous, mais pas plus!" Mieux vaut aussi respecter scrupuleusement les doses de nourriture. "On a tous tendance à donner trop de nourriture. On pense que le poisson a toujours faim. C'est encore plus vrai lorsqu'on garde le poisson d'une autre personne, qui est en vacances par exemple. Je conseille toujours de bien respecter les doses, voire de les préparer à l'avance. Ca peut paraitre rigolo, mais c'est très sérieux. Un nourrisage en excès est mauvais pour le poisson et va rapidement polluer l'eau de l'aquarium. Particulièrement par temps chaud..."

Chaleur et aquariums ne font pas bon ménage - © Tous droits réservés

Les coraux supportent mal les variations de température - © C Legrand

Pas de panique en revanche si les vitres de l'aquarium deviennent verdatre. Les algues prolifèrent plus vite, par temps chaud et lumineux. C'est plus un problème esthétique qu'un véritable risque pour les poissons.

Les espèces les plus susceptibles de souffrir de la chaleur sont les poissons de petite taille, comme les Guppy, précise encore Noémie Collet. "Je constate que l'augmentation de la température cause aussi des dégâts aux plantes, aux organismes marins. Les coraux blanchissent sous l'effet de la chaleur. Il y a beaucoup de perte, en ce moment, à ce niveau-là. Plus que d'habitude."