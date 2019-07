Chaleur : creuser plus profond à la recherche de l'or bleu

Les épisodes de chaleurs qui se multiplient et le manque de pluie ces dernières années ont un impact sur les nappes phréatiques. Certains agriculteurs wallons sont obligés de forer des puits à plusieurs dizaines de mètres de profondeur pour trouver de l’eau. À Havelange, au sud-est de Namur, José Ysebaert gère une grosse exploitation de vaches.

L’hiver dernier, son puits qui alimente sa ferme depuis 70 ans n’a plus suivi. "Nous devions rationner l’eau. Le puits ne donnait plus que pendant 2-3 heures sur la journée. Et nous quand on a soif, on achète des bouteilles mais pour les vaches ça ne marche pas comme ça." Décision prise, José contacte une entreprise de forage et demande les autorisations auprès de la Région Wallonne. Les autorités n’ont pas hésité. La ferme de José n’est pas alimentée par le réseau d’eau courante. Seule solution : aller chercher soi-même l’eau en sous-sol.

Et comme pour symboliser cette sécheresse, le forage commence en pleine canicule. Deux hommes forent depuis des heures sous un soleil de plomb. La scène et les machines rappellent les forages à la recherche du pétrole. Mais c’est bien de l’eau qui fini par jaillir à 43 mètres de profondeur. Ce n’est qu’une poche intermédiaire. L’objectif aujourd’hui c’est de descendre à une bonne centaine de mètres sous nos pieds.

Rentable ?

L’eau en sous-sol peut être puisée à condition d’obtenir le feu vert des autorités régionales. A condition aussi de payer les taxes de captage. Pour un particulier, il faudrait 15 ans pour rentabiliser le forage. Et le permis ne serait pas accordé. Pour un agriculteur par contre, qui consomme beaucoup plus d’eau, le forage peut être rentable en six mois.

La Société de forage Arnould réalise à elle seule une cinquantaine de forages chaque année. Preuve que la ruée vers l’or bleu a encore de beaux jours devant elle.