Chaîne humaine, marche verte : Bruxelles et Liège se mobilisent pour le climat ce dimanche

Ces actions ont lieu un peu plus d’un an après le début des premières actions climatiques en Belgique. Une mobilisation en marge de la COP25, le sommet pour le climat, se déroule en ce moment à Madrid, du 2 au 13 novembre.

À l’occasion de la journée mondiale pour le climat, Climate Express et la Coalition Climat organisent ce dimanche, à Bruxelles une chaîne humaine autour du Parlement fédéral et du Palais royal. En parallèle, à Liège, une nouvelle marche pour le climat prend son départ de la gare des Guillemins.

2400 participants pour une chaîne humaine à Bruxelles

Depuis 13 heures, les manifestants pour le climat se réunissent au Carrefour de l’Europe à la gare de Bruxelles-Central. Ils se répartissent à douze endroits sur les trois kilomètres du parcours. L’objectif est de former une chaîne humaine pour quelques minutes. Selon la police de Bruxelles, 2400 personnes sont présentes dans la capitale pour composer cette chaîne.

"On est en plein milieu d'un sommet climat, la COP25. La Belgique n’a toujours pas les ambitions suffisantes pour respecter l’accord de Paris et donc on est là pour deux raisons : on veut montrer notre force, montrer qu’on est toujours là un an après la marche qui avait mis 100.000 personnes dans les rues de Bruxelles. La seconde est que l’on veut pousser pour que les politiques prennent des décisions. On a besoin aujourd’hui d’avoir un gouvernement fédéral à la hauteur de l’ambition climatique, qui prend la parole, qui dit clairement que l’on rejoint les pays ambitieux pour le climat", explique Nicolas Van Nuffel, le coordinateur de la coalition "climat".

De nombreuses organisations ont confirmé leur présence à l’action climatique. Elles affichent des messages sur le climat à chacun des douze endroits.

D’un côté, Greenpeace Belgique donne par exemple vie à un tableau de Breughel sur la rue Royale. La place Royale et le Coudenberg, quant à eux, sont occupés par des producteurs et des tracteurs. Rise4Climate et EUStaff4Climate dansent la salsa sur la rue de la Loi. L’asbl Toestand organise une "rave climatique" sur la place Surlet-de-Chokier.