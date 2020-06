Ces piscines du Hainaut qui n'ouvriront pas le 1er juillet

Réservation obligatoire, flux de circulation, distance physique y compris dans le bassin, intensification du nettoyage et de la désinfection… Le document de 6 pages est parvenu le 26 juillet aux gestionnaires de piscines. "Trop court pour être prêts le 1er juillet" nous dit Davy Jurca, directeur de Nautisport à Enghien. Il espère une ouverture le 8 juillet. Dans ce centre aquatique, seule la piscine sportive sera accessible dans un premier temps. "On ira crescendo après une première évaluation". Le protocole ne limite pas le nombre de nageurs, il propose de respecter la FMI (fréquentation maximale instantanée), un nombre propre à chaque piscine, en fonction de sa taille.

Pas certains d’avoir les moyens financiers pour rouvrir cet été

Une petite piscine, appréciée des Leuzois - © RTBF

Dans certaines communes, les autorités se demandent carrément si elles vont rouvrir cet été leur piscine communale tant les frais seront élevés et les rentrées possibles bien maigres. C’est le cas à Leuze-en Hainaut par exemple. Nicolas Dumont (CDH), échevin et président de la Régie communale autonome espère ouvrir la piscine au public à partir du 10 juillet mais il explique le dilemme face auquel il se trouve : "d’un côté il y a les familles qui restent en Belgique cet été et qui attendent de pouvoir profiter de la piscine mai d’un autre côté je ne peux pas faire n’importe quoi et faire exploser le budget".

Pour faire des économies sur les frais fixes, la piscine de Leuze a fait le choix d’arrêter de chauffer et d’entretenir l’eau. L’eau est verte mais les gestionnaires n’en sont pas effrayés : "Le bassin doit être vidé une fois par an pour renouveler l’eau, nous avons donc fait le choix d’attendre quelques mois pour le faire, la vidange est en cours, dans quelques jours tout sera bien propre". Mais cette mesure d’économie ne suffira pas à compenser les nombreux frais liés aux mesures sanitaires.