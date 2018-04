Ces Hennuyers qui ont cartonné au hit-parade: JJ Lionel fait danser les canards depuis 37 ans

L'histoire de "La danse des canards", JJ Lionel l'a souvent racontée. Cette chanson est arrivée un peu par hasard dans sa vie. A l'époque, à la veille des années 80, celui qui s'appelait encore Jean-Jacques Blairon était musicien professionnel. Diplômé du Conservatoire de musique de Mons, en contrebasse, ce Binchois jouait surtout de la guitare basse. Il accompagnait les Wallace Collection ou encore le chanteur Jacques Hustin. Il jouait aussi dans l'orchestre de l'accordéoniste Hector Delfosse. JJ Lionel se souvient: "Nous jouions dans un bal de la région bruxelloise et quelqu'un est venu nous demander de jouer "Vogeltjedans", un morceau instrumental suisse. On a joué cette mélodie et dans la salle il y a eu une ambiance extraordinaire. Voyant cela, Hector et son frère Georges ont eu l'idée de mettre des paroles sur cet air. Il ont demandé ça au parolier tournaisien Eric Genty. Et comme il fallait un chanteur, il m'ont proposé la chanson". JJ Lionel n'était pas très chaud mais il s'est laissé convaincre. Sans se douter que quelques mois plus tard, "La danse des canards" deviendrait un tube énorme. 3.500.000 45 tours vendus, des traductions dans le monde entier et des générations de joyeux fêtards qui se "remuent le popotin" depuis 37 ans dans les bals, mariages et autres fêtes.