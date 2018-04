Ces Hennuyers qui ont cartonné au hit-parade: Franck Olivier (3/4)

Dans les années 70, il est repéré par un producteur parisien qui lui propose de chanter dans la version française de "Jésus Christ Superstar". Claude François le prend ensuite sous son aile. Mais c'est au début des années 80 que sa carrière décolle. "A cette époque, les chanteurs belges ont vraiment explosé, se souvient-il. Frédéric François, Franck Michaël, Lou and the Hollywood Bananas, Lio... C'était la plus belle période pour le métier".

Les années 70, l'époque où Claude François l'a pris sous son aile - © S. Vandreck

Succès au Québec avec son épouse, la chanteuse Marcelle Alexis - © S. Vandreck

Par la suite, Franck Olivier s'installe au Québec, où il rencontre son épouse, la chanteuse Marcelle Alexis. Il y restera plus de 20 ans. Le couple sillonne à présent les routes de France et de Belgique pour donner des concerts et galas. Et le chanteur continue à enchaîner les albums, qu'il enregistre à la maison, dans le studio qu'il a aménagé dans une ancienne bergerie. "Je suis devenu mon propre ingénieur du son. C'est extraordinaire ce que les nouvelles technologies nous permettent de faire", s'enthousiasme-t-il. Les sorties d'un best of et d'un album de nouvel sont d'ailleurs prévues dans les prochains mois.