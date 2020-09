Certificats, prescriptions de tests... : les médecins de Charleroi menacent d'arrêter les procédures administratives liées au coronavirus

Leur ras-le-bol grimpe depuis plusieurs semaines. Les médecins généralistes se disent noyés sous les tâches administratives. Avec la rentrée scolaire, on le sait, les cas de quarantaine, de testing, de certificats se sont multipliés. Et les médecins se plaignent de ne plus pouvoir assurer leurs missions premières.

Dans un communiqué signé par la Fédération des associations de médecins généralistes de Charleroi (FAGC), ces médecins renvoient "à la responsabilité des services de médecine scolaire et du travail pour la gestion des foyers épidémiques (clusters) dans les collectivités concernées". Ils menacent à court terme d’un boycott administratif "pour éviter leur propre burnout".

Si aucune solution n’est trouvée d’ici ce lundi 28 septembre, les 430 médecins de cette fédération menacent de refuser de rédiger les certificats d’incapacité ou de quarantaine, et les prescriptions de testing pour des enfants non malades qui fréquentent une classe ou une école fermée pour cause de foyer mais aussi les certificats d’aptitude à reprendre les cours, les prescriptions de testing "préventif" pour des étudiants amenés à effectuer des stages auprès de publics dits à risque et les certificats de mise en quarantaine et des prescriptions de testing pour des travailleurs concernés par un cluster dans leur entreprise.

Les médecins généralistes carolos demandent de rediriger cette masse de travail administrative vers la médecine scolaire (PSE) et la médecine du travail. La FAGC en appelle à une rapide concertation entre les associations représentatives de la médecine générale d’une part, les services PSE et de médecine du travail d’autre part.