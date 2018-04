Certificats à 5 euros : le médecin laekenois condamné à 1 mois de prison avec sursis

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a tranché ce matin. Le docteur qui délivrait en quelques minutes des certificats de complaisance pour 5 euros sans même ausculter ses patients écope d’une peine d’un mois de prison avec sursis et de 9000 euros d’amende ferme.

Le juge a donc estimé que les poursuites étaient recevables et les preuves réunies régulièrement. Pour rappel, ce sont les reportages radio et télé de la RTBF réalisés en micro et caméra cachés qui ont amené la justice à se pencher sur cette affaire. Dans ces reportages, on voit le médecin délivrer un certificat et même dans un cas une attestation de soins, à la demande expresse des journalistes et sans aucun examen clinique.

Le médecin, lui, niait les faits et prétendait que les visites des deux journalistes avaient duré bien plus longtemps que ce qui est dit dans les reportages "entre un quart d'heure et 20 minutes". Il estimait en effet que le montage réalisé par les équipes de la RTBF masque une discussion relative à l'état de santé des pseudo-patients.

Dans son jugement, le tribunal estime au contraire que ces reportages sont fiables, conformes au droit au respect de la vie privée. Qu’ils sont en plus corroboré pas d’autres éléments.

Le docteur dans le déni

Si la peine est sous les minimas légaux, c’est que le délai raisonnable a été dépassé. Les faits remontent en effet à février 2012. Mais, pour le juge, le prévenu ne méritait pas la suspension du prononcé car il est resté dans le déni tout au long du procès. Pour rappel, lors de l’audience, le ministère public n’avait pas requis une peine sévère, mais plutôt une "décision qui devrait faire œuvre de pédagogie".

Le nom de ce docteur était bien connu de certaines directions d'écoles qui voyaient étrangement s'accumuler dans les secrétariats nombre de ses certificats produits par des élèves. Directions qui avaient d'ailleurs porté plainte auprès de l'Ordre des médecins. Ce dernier avait mené à l’époque a mené une procédure disciplinaire à son encontre. Avec à la clé une suspension d'un mois. L’Ordre lui reprochait notamment d'avoir pratiqué la médecine comme un commerce et dans des conditions d'hygiène déplorables.

Aujourd’hui, il est donc condamné par la justice à 1 mois de prisons avec sursis et 9000 euros d’amende ferme.