Certains vieux sentiers de nos villages sont-ils condamnés à disparaitre ?

Dans une petite rue de Villers-la-Ville, une grande barrière rouge d’environ quatre mètres barre le passage vers une allée en herbe. Sur la gauche, cette allée est privée, sur la droite, c’est en fait un sentier communal, accessible au public par le passé. "La barrière a été placée sur la partie privée mais aussi sur la partie publique”, explique Marc Blondeel, habitant de Villers-la-Ville. "Un passage d’un mètre soixante appartient à la commune et est repris au cadastre comme étant communal."

Le sentier s’étend sur 350 mètres environ, à la limite des villages de Mellery et de Strichon, à Villers-la-Ville. Il sillonne les abords d’une prairie, mais son tracé est presque invisible aujourd’hui. Sur internet pourtant, plusieurs témoignages relatent son utilisation : "C’était une de mes balades préférées lorsque j’étais enfant. J’étais bien triste de constater que le sentier n’était plus accessible, lors de l’installation de nos nouveaux voisins sur ce terrain", raconte une habitante. Les propriétaires du terrain attenant et de la barrière qui entrave l’entrée du sentier n’ont pas souhaité réagir à nos sollicitations.

L’habitant de Villers-la-Ville Marc Blondeel dénonce lui un manque d’investissement de la commune dans la défense de ce sentier. Le bourgmestre Emmanuel Burton réplique : début 2019, il a été demandé aux voisins de remettre le sentier en état. Aujourd’hui, un recours en justice contre cette sanction communale est en cours. “Tant que la décision de justice n’est pas sortie, il est hors de question que la commune prenne une mesure d’office de réouverture”, explique le bourgmestre Emmanuel Burton.

Une commune n’a d’ailleurs pas l’obligation légale d’entretenir tous les sentiers de son territoire. Selon le bourgmestre de Villers-la-Ville, c’est matériellement impossible dans sa commune : "On se focalise sur un certain nombre de sentiers qui ont un intérêt pour la mobilité entre les villages, pour les aspects économiques ou scolaires, et enfin, des aspects de tourisme".

Le sentier entravé entre Mellery et Strichon ne fait pas partie de ces sentiers priorisés par la commune. Pour le citoyen Marc Blondeel, sa conservation est tout de même importante : "Les sentiers pédestres sont une des richesses de notre commune. D’autant plus que nous avons une nature très belle à Villers-la-Ville".