Certains bourgmestres du Brabant wallon se laisseraient tenter par une nouvelle fusion des communes

La dernière, rappelez-vous vos cours d'histoire, c'était en 1976. Il y a plus de 40 ans. Hé bien, l’idée revient au goût du jour, pour des raisons d'économie.

La Flandre comptera d'ailleurs huit communes de moins l'année prochaine.

En Brabant wallon, Jean-Paul Wahl, le bourgmestre de Jodoigne, voudrait en tout cas relancer le débat. "Je pense que la vie en société impose de plus en plus aux communes des charges qui deviennent très lourdes : les infrastructures sportives ont des coûts de plus en plus élevés ; les moyens techniques pour les services des Travaux vont croissants… La vie se complexifie. Y compris au niveau juridique : pour les marchés publics, cela nécessite d’avoir du personnel particulièrement attentif et compétent."

"Dans ce contexte, poursuit-il, une commune qui n’a pas la taille critique – soit entre 20 ou 30.000 habitants – à terme, elle ne s’en sortira plus ! Cette préoccupation revient, quelle que soit la formation politique. Il n’y a pas de clivage politique sur la question. Chacun, bien sûr, peut avoir son appréciation mais il est clair que si nous n’allons pas vers des synergies, il va falloir augmenter la fiscalité. Ce qui n’est pas une bonne solution !"