Céroux-Mousty : l'atelier des "Débrouillards" en effervescence à l'approche des 24h vélo

Les 24h vélo de Louvain-la-Neuve se tiendront les 24 et 25 octobre prochains. D'ici là, les étudiants membres de régionales ou de kots à projets construisent et peaufine leurs vélos folkloriques qui animeront l'événement. Si ces vélos peuvent prendre toutes les formes possibles et imaginables, la base de la monture reste la même: deux bicyclettes reliées par des barres métalliques pour qu'elle puissent rouler côte-à-côte. "L'objectif est de synchroniser les deux roues, pour qu'on ne puisse pas tourner à gauche et à droite en même temps. C'est un peu comme un cuistax, où il y a deux volants, mais où on contrôle la même chose. Ca évite le bazar, surtout quand on a un peu bu!", explique Franklin, membre de la régionale d'Enghien.

Soudures et bons conseils

Pour réaliser cet assemblage délicat, beaucoup d'étudiants comme Franklin viennent à l'atelier des "Débrouillards", une asbl de Céroux-Mousty. Toute l'année, José et ses complices y voient des cyclistes défiler pour des conseils ou des réparations, mais dès la mi-septembre, les demandes sont un peu plus particulières. "Il y surtout a la soudure pour assembler les deux vélos ensemble, précise José. On en fait en général cinq ou six chaque année. Mais comme les vélos tiennent bien, en moyenne deux ou trois ans, c'est un roulement, on ne voit pas toujours les mêmes. On leur donne aussi des conseils et du petit matériel pour réaliser la carcasse de leur décor".