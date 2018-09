Cerfontaine a transformé ses piles usagées en tables à pique-nique

Mais quelle est la formule magique trouvée par Cerfontaine pour changer des vieilles piles en nouvelles tables à pique-nique ? Et bien la commune namuroise a tout simplement remporté un concours organisé par Bebat, l'ASBL de collecte de piles et batteries usagées.

Dans la province de Namur, onze communes participant à ce concours ont récolté 2.472 kilos de piles usagées au cours du mois de juin. Et Cerfontaine obtient le meilleur taux par habitant (65,51 grammes), ce qui lui vaut le premier prix, à savoir "un ensemble de tables de pique-nique composées en grande partie de matériaux recyclés provenant de l'industrie de l'emballage et de l'alimentation". Fernelmont (46,94 grammes par habitant) et Hastière (40,61 grammes) complètement le podium.

Et dans vos tiroirs ?

Un concours similaire a été organisé en Flandre orientale. Si vous voulez faire la tournée des tables à pique-nique offertes par Bebat, il faudra vous rendre à Nazareth. Cette commune l'a emporté avec 54,29 grammes de piles par personne. Dans cette province, 34 communes ont collecté un total de 14.884 kilos.

Mais même sans concours, n'hésitez pas à donner une seconde vie aux vieilles piles et batteries qui encombrent vos tiroirs. 24.000 points de collectes existent dans tout le pays. En 2017, Bebat signale avoir collecté pas moins de 3.067 tonnes de piles. Au cours des cinq dernières années, l'ASBL créée en 1995 par les fabricants de piles a également récupéré 10.000 batteries EV et les a fait recycler par des entreprises belges et européennes.