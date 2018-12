Centre commercial sur le site Quevaucamps à Evregnies: pour le ministre Jeholet, c'est non

Le ministre wallon de l’Economie et de l’Emploi Pierre-Yves Jeholet (MR), rejette le recours introduit par la société Galimmo qui envisage l'implantation d'un Cora sur le site Quevaucamps située à cheval sur Evregnies et Dottignies, dans les entités d’Estaimpuis et de Mouscron.

Le fonctionnaire délégué avait déjà refusé en août dernier d'octroyer le permis d’urbanisme et le permis économique pour l’implantation d’un centre commercial sur 3 hectares et demi.

Le centre Mozaïk, qui prévoyait le regroupement de cellules commerciales sur ce site du Quevaucamps, ne pourra donc être construit.

Un recours au Conseil d’État reste toutefois possible.