Centre ADEPS : dernière ligne droite avant d'accueillir les stagiaires

L'effervescence avant l'arrivée des stagiaires - 28/06/2019 Le top départ des vacances d'été est officiellement donné. Et pour ceux qui ne partent pas, ou pas encore, le grand classique, ce sont les stages... Des stages sportifs, par exemple, comme ceux de l'Adeps. Au Blocry, à Louvain-la-Neuve, l'Adeps accueille ainsi entre 400 et 500 enfants et ados chaque semaine de juillet et août, en internat ou en externat. A la veille de l'arrivée des premiers stagiaires (c'est ce lundi), le personnel du centre était en effervescence... comme a pu le constater Stéphanie Vandreck.