Centenaire, l'Ixelloise Andrée Geulen a sauvé des centaines d'enfants juifs pendant la guerre

Dans "Mademoiselle Andrée", un documentaire de 51', la chaîne Canvas de la VRT lui rend hommage. La chaîne publique flamande avait déjà rencontré et interrogé Andrée Geulen sur son activité pendant la guerre dans les années 1990. Ses souvenirs étaient alors encore vivaces. C'est un peu le moins le cas à l'époque du tournage de "Mademoiselle Andrée". On y voit le journaliste retraité (Rtbf) Bernard Balteau tenter de renouer les fils des souvenirs de la future centenaire, dans la perspective d'un livre qu'il compte lui consacrer.

Andrée Geulen explique n'avoir pas eu conscience du danger de ses missions lorsqu'elle partait cacher des enfants juifs aux quatre coins de la Belgique. "J'ai fait ce qu'il fallait", explique-t-elle. "Ce qu'il fallait pour éviter d'être capturée?", lui demande Bernard Balteau. "Non, pour cacher les enfants", lui répond, non sans candeur, l'ancienne institutrice.

On s'en doute, cacher des enfants juifs au nez et à la barbe des nazis n'était pas sans risque. La colocataire d'Andrée Geulens pendant la guerre a d'ailleurs été arrêtée et déportée. Ce qui a contraint Andrée Geulens a se couper les cheveux pour modifier son apparence et se rendre méconnaissable. Suzanne Didkewicz, enfant cachée, a survécu jusqu'à aujourd'hui. Dans le documentaire, elle appelle Andrée Geulen "ma deuxième maman".