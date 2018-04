Centenaire de la Première Guerre mondiale: la province de Namur présente son programme des commémorations 14-18

Le Fort d'Emines, la place d'Armes (Namur) ainsi que plusieurs communes de la province de Namur seront le théâtre d'une série d'animations et activités prévues dans le cadre des commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale, et ce jusqu'au 11 novembre, a indiqué la province. Expositions, ouverture de lieux historiques, visites et spectacles sont notamment au programme des prochains mois.

Jusqu'au 27 avril, le Fort d'Emines accueillera près de 2.000 élèves de 5e et 6e primaires dans le cadre de "Namur Battlefield & Kid", soit une marche de 8 km séparant le domaine militaire de Flawinne du Fort d'Emines, ponctuée de visites. Toujours au sein du Fort, une visite-spectacle permettant de se plonger au coeur des affrontements de 1914 sera organisé le 1er mai, une exposition d'art contemporain s'y tiendra entre les mois de juillet et novembre et des visites guidées y sont organisées plusieurs fois par mois.

En parallèle, la place d'Armes de Namur accueillera une exposition photo gratuite et à ciel ouvert au mois d'août permettant au public de découvrir des clichés allemands réalisés à Namur sous l'occupation. Enfin, trois expositions itinérantes parcourront plusieurs communes tout au long de l'année.