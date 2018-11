Centenaire de l'Armistice: à quoi ressemblait Bruxelles en 14-18 ?

Bruxelles est sous occupation allemande. En 1914, elle est déclarée "ville ouverte" par le Bourgmestre Adolpohe Max, dans le but d'éviter des combats et des massacres de la population. Un compromis qui permettra de sauver la ville. Mais qui n'empêchera pas une vie quotidienne difficile pour les bruxellois: entre recherche de nourriture et aide des plus pauvres mal organisée. "Par contre, explique Eric Demarbaix, spécialiste de l'histoire de Bruxelles, on constate aussi une très forte évolution sociale au niveau de la vie des femmes. Comme les hommes sont au front, on va de plus en plus rencontrer ces femmes dans des métiers où elles étaient totalement absentes: usines d'armement, factrices, transports en commun... ca va changer énormément de choses après la guerre".