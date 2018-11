Cent adolescents wallons, flamands, germanophones et français sur les traces de la Grande Guerre

Cent jeunes de 12 à 14 ans sont partis sur les traces de la première guerre mondiale durant deux jours. C'est une opération du War Heritage Institute de la Défense et de Hainaut Mémoires. Le groupe est composé de 25 élèves français, 25 flamands, 25 germanophones et 25 wallons. Ensemble, ils sillonnent des lieux emblématiques de cette grande guerre dont on célèbre les 100 ans de l'armistice.

Mercredi soir, ils ont assisté au Last Post, la sonnerie aux mort, à la porte de Menin d'Ypres. La cérémonie n'a pas laissé indifférents les élèves de l'Athénée royal de Morlanwelz.