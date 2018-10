Celles-en-Hainaut: la liste Cel'Avenir sort victorieuse d'un scrutin serré

L'alliance entre le MR et le PS, sous le nom Cel'Avenir, garde la majorité absolue à un siège près avec 51.21% des voix et 9 élus. La liste Objectif Citoyen n'est pas loin derrière avec 45.94% des suffrages et 8 sièges au conseil communal.

Véronique Durenne, bourgmestre sortante et tête de liste Cel'Avenir, ne briguera pas un nouveau mandat. C'est son colistier, Yves Willaert qui a obtenu le plus de voix de préférence. Il était déjà bourgmestre faisant fonction quand Véronique Durenne était empêchée par son mandat de députée wallonne.