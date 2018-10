Celles: du matériel médical, des médicaments illicites et des armes saisis

Ce mardi matin, une perquisition a permis de mettre la main sur d'importantes quantités de médicaments à Celles. Du matériel médical et des armes ont par ailleurs été saisis. C'est ce que révèle la police du Val de l'Escaut dans un communiqué.

Des produits importés

Au début du mois d'octobre, l'AFMPS (Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé) a décelé une importation suspecte de médicaments. Ces produits, en provenance de différents pays, étaient destinés à un couple de Cellois.

C'est le transit en quantité de médicaments et de matériel médical annexe qui a incité l'AFMPS à transmettre l'ensemble des informations au parquet de Mons, Division de Tournai. Le dossier a été mis à l'instruction. Un juge d'instruction spécialisé a délivré un mandat de perquisition.

Un maître-chien lors de la perquisition

Ce mardi matin, à 5h, des policiers du Val de l'Escaut (service Intervention, Proximité de Celles et service local de Recherche) accompagnés d'un maître-chien "Stupéfiants" de la police fédérale et d'un membre de l'AFMPS, ont effectué cette perquisition. Celle-ci s'est révélée positive: du matériel médical et des médicaments illicites ont été saisis en quantité.

La perquisition a également permis aux policiers de découvrir huit armes à feu dont deux armes de guerre, le tout en parfait état de fonctionnement et avec un grand nombre de munitions.

Ce mardi midi, les suspects étaient toujours en cours d'audition.