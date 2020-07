Celles : changement de majorité, Michaël Busine est le nouveau bourgmestre

Atmosphère tendue au conseil communal de Celles. Le changement de majorité est acté. "Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge." Le nouveau bourgmestre a prêté serment dans une ambiance froide. Michael Busine (MR) dirige désormais la commune avec le groupe "Objectif citoyen". "Ce qu'on veut surtout, c'est une nouvelle dynamique. La grosse difficulté de notre commune, c'était le manque de majorité pour faire avancer les dossiers. Et donc, au niveau du collège, nous n'avions pas les coudées franches pour pouvoir prendre des décisions fermes qui ensuite pouvaient être annihilées par le conseil communal. Ici, toutes les décisions qui seront prises au niveau du collège, seront avalisées ensuite par le collège communal." L'ancienne majorité était instable avec un électron libre, Anne Debouvrie, qui faisait la pluie et le beau temps en votant tantôt avec la majorité; tantôt avec l'opposition. Le cartel MR-PS a donc volé en éclat.

Attaques personnelles et règlements de compte

L'ancien bourgmestre socialiste Yves Willaert se sent trahi. Et avant de quitter son siège, il a réglé ses comptes en public : "Faire une motion de méfiance après une crise comme on vient de la vivre. Faire un coup de Jarnac après la crise sanitaire, ce n'est pas prendre de la hauteur." Yves Willaert s'estime victime d'un coup bas. Son successeur, Michael Busine assume le divorce, mais comprend la colère : "C'est jamais un bon moment à vivre. Cela reste un grand changement pour un bourgmestre qui était en place. C'est clair qu'on ne balaye pas 25 ans de majorité PS-MR d'un seul revers. C'est une discussion qui a été mûrement réfléchie en groupe MR. Nous avons pris nos responsabilités; après, on verra ce qui se passera." Avec 13 sièges, la nouvelle majorité MR - Objectif Citoyen possède une majorité confortable. L'opposition est, elle, composée de 5 conseillers.