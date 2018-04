Célébration d'un mariage aux 19èmes Médiévales d'Ouffet

Saltimbanques, magiciens, musiciens, spectacles équestres ou combats de chevaliers, le petit village d'Ouffet vit ce week-end sa traditionnelle fête médiévale, organisée tous les deux ans. Cette 19ème édition a été marquée ce samedi par un événement inédit dans l'histoire de cet événement, la célébration d'un mariage. Un vrai mariage. Celui de Chantal Taillard et de David Androvandi. Lorsque ces deux ouffetois ont choisi la date de leur mariage, ils ne savaient pas qu'elle coïncidait avec la très attendue et très célébrée fête médiévale de leur commune. Qu'à cela ne tienne, ils seront le roi et la reine de cette édition 2018. Un costume de Moyen-Age et une couronne sur la tête pour David, une robe blanche agrémentée de lierre pour Chantal. Escortés par des tambours après la cérémonie civile, tous deux se prêtent parfaitement au jeu, saluant la foule ainsi que les chevaliers en armure durant le combat qui est donné en leur honneur. "Il y a beaucoup de monde" constate David " des gens qu'on ne connaît pas qui nous saluent, nous applaudissent et nous adulent comme si nous étions le roi et la reine. Je suis très honoré de pouvoir vivre cette journée." Chantal veut remercier les organisateurs "Ils nous ont permis de pouvoir célébrer notre mariage ce samedi 7 avril, ce qui le rend encore plus spécial. Nous jouons le jeu pour leur faire honneur." Pour les invités, ce mariage médiéval était une surprise totale, même pour la famille comme l'explique Jules, le beau-père de David: "On avait compris qu'il se préparait quelque chose mais on n'avait eu aucune information précise. Mais c'est magnifique"! Et c'est dans la Tour de justice d'Ouffet, là où jadis au 17ème siècle, se déroulaient des procès pour sorcellerie, que le roi David et sa gente dame Chantal, se sont dit "oui".

Les Médiévales d'Ouffet se déroulent durant tout ce week-end du 7 et 8 avril.