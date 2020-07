Cédric Mosbeux, le "roi de la croquette aux crevettes" reçoit un trophée d’honneur

Le chef Cédric Mosbeux, du comptoir de cuisine populaire belge Fernand Obb Delicatessen à Saint-Gilles, a reçu mercredi un trophée d’honneur par Visit. brussels, l’Office de tourisme bruxellois. Le cuisinier, qui a remporté les deux premières éditions du concours de la meilleure croquette aux crevettes de Bruxelles, a également été nommé membre du jury pour la prochaine compétition, qui aura lieu le 21 novembre 2020.

Le trophée d’honneur de Visit. brussels a été remis à Cédric Mosbeux mercredi après-midi dans son établissement situé rue de Tamines à Saint-Gilles. "C’en est presque drôle. Tu ouvres un restaurant, tu bosses en tant que cuisinier, tu aimes ton boulot et tu le fais bien, mais de là à devenir l’ambassadeur de la croquette aux crevettes, c’est presque une blague à la Belge", rigole le propriétaire saint-gillois.

Le secret : une croquette d’abord bien remplie

Pour arriver à ce résultat, le chef a tenté plusieurs recettes mais il ne semble pas y avoir de secret. "Ce sont des ingrédients de base comme la farine, le lait, le beurre, les herbes, les crevettes grises fraîches et leurs épluchures. Ce que je dis souvent, et c’est peut-être le secret, c’est la véritable fraîcheur des crevettes, et la quantité considérable", a-t-il expliqué. Le jeune chef s’est également vu nommer membre du jury pour la prochaine édition du concours bruxellois, lui qui a remporté les deux premières, organisées en 2018 et 2019. Il figurera donc, avec des journalistes gastronomiques, parmi les juges qui évalueront le croustillant et le goût des croquettes ainsi que la qualité de leur ingrédient principal, la crevette. Les candidatures pour le prochain concours, fixé le 21 novembre 2020, sont maintenant officiellement ouvertes. Pour y participer, les chefs candidats doivent répondre à des critères précis, notamment posséder un restaurant, une cantine, un comptoir ou un 'food truck', être implanté sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et bien entendu proposer à la carte des croquettes aux crevettes faites maison.

Le gagnant pourra utiliser le titre de "meilleure croquette aux crevettes de Bruxelles" durant toute l’année qui suit la proclamation des résultats. L’année passée, dix-neuf établissements avaient participé. "The 1040", "Beaucoup Fish", "Le Rossini" et "Les caves d’Alex" complétaient le top 5 du concours.