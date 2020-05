Céder une partie de trottoir aux terrasses de l’Horeca, l'initiative originale d'ottignies-LLN

Le secteur Horeca est à l’arrêt depuis deux mois et demi. Une réouverture pourrait intervenir prochainement. Une décision est attendue au plus tard le 3 juin lors d’un nouveau Conseil national de sécurité.

À Ottignies, les associations de commerçants et l’organisme Gestion Centre Ville tentent d’anticiper les problèmes que pourraient rencontrer les patrons du secteur. "Nous sommes sensibles à leurs soucis. On comprend bien leur besoin d’ouvrir leurs terrasses mais avec la distanciation sociale et le passage en rue, les espaces qui leur sont dédiés ne seront sûrement pas suffisamment. Du côté de la Ville, nous pourrions les aider à agrandir leurs terrasses mais seulement lorsqu'il s’agit de trottoirs ou de rues piétonnes qui appartiennent à la commune", explique Yves Leroy échevin du Commerce.

Appel lancé aux voisins de cafés et restaurants

Dans les autres possibilités d’élargissements de terrasses, la Ville a également pensé à la solidarité des citoyens. "Ceci permettrait éventuellement aux établissements de pouvoir exploiter leurs terrasses, en respectant les distances physiques entre les clients", explique Yves Leroy.

Mais les situations locales et les possibilités ne sont pas les mêmes partout et d’un établissement à l’autre. La commune brabançonne adresse donc une demande à ses citoyens "Dans la mesure du possible, pourriez-vous permettre à votre voisin restaurateur, cafetier ou autre d’étendre sa terrasse devant une partie de votre devanture ? En cette période de crise, chaque client gagné est précieux", précise le communiqué.

La Ville dit "rester à l’entière disposition des citoyens et les remercie d’avance pour l’accueil qu’ils pourraient réserver à cette démarche solidaire qui devrait contribuer à la reprise de l’ensemble de la vie socio-économique". Une initiative originale. La commune attend à présent d’éventuelles réponses.