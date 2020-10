Cebeo construit son nouveau centre de distribution sur le parc d'activités économiques Tournai Ouest 3

La société CEBEO, leader mondial de la distribution de matériel électrique, va construire un nouveau centre à Tournai, a expliqué ce mercredi son directeur Alexander Dewulf. Le personnel, occupé actuellement à Mouscron, glissera vers le zoning industriel de Tournai en 2023.

C'est sur un terrain de douze hectares implanté dans le zoning de Tournai Ouest 3, une zone propriété de l'Intercommunale Ideta, que le groupe Sonepar a décidé d'implanter son nouveau complexe de distribution de matériel électrique.

Sonepar est un groupe familial indépendant du Nord de la France, actionnaire unique, qui est le leader mondial de la distribution de matériel électrique destiné aux professionnels. Implanté sur cinq continents et dans 48 pays, Sonepar réalise un chiffre d'affaires de 24,03 milliards d'euros.

Le groupe, qui occupe 46.000 collaborateurs, inclut la société CEBEO qui investira prochainement à Tournai. Fondée en 1922 à Courtrai, CEBEO est spécialisée dans la distribution de matériel électronique, de services techniques et de solutions pour les secteurs résidentiel, tertiaire et industriel.

Depuis 2008, CEBEO est dirigée par le PDG Alexander Dewulf. "Notre chiffre d'affaires en Belgique est de 600 millions d'euros et nous occupons 1.000 collaborateurs. À 40%, ce chiffre d'affaires vient du réseau internet", indique M. Dewulf. Employant 200 personnes à Mouscron depuis 2003, le centre de distribution de CEBEO s'étendait sur 33.000 m2 de stockage interne et une zone extérieure de 6.000 m2 pour le câblage. "Ce centre est dépassé. Le futur centre à Tournai occupera une superficie de stockage de 40.000 m2 et un site extérieur de 8.000 m2", précise encore le CEO. "Ultérieurement, nous avons encore la possibilité d'étendre le nouveau centre de 15.000 m2. Le terrain est idéal, au carrefour des autoroutes E403 (Bruges-Tournai) et E42 (Mons-Tournai). Aucun village environnant ne sera traversé par le charroi. C'est un centre semi-automatique, ce qui garantit l'emploi. Les 200 travailleurs de Mouscron viendront à Tournai. Il y aura peut-être de nouveaux emplois, en fonction de l'évolution du chiffres d'affaires."

Le nouveau bâtiment sera certifié BREAAM, un système international permettant d'évaluer la durabilité en fonction de l'énergie, de l'eau, des déchets, de l'occupation au sol, de la biodiversité, de l'innovation et des matériaux utilisés. Le montant de l'investissement à Tournai n'a pas été dévoilé lors de la présentation du projet.