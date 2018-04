Ce youtubeur bruxellois fait découvrir les richesses de la nature en ville

Thomas Jean est passionné depuis le plus longtemps qu'il s'en souvienne des animaux et de la nature. Depuis plus de 15 ans ce jeune Bruxellois se consacre à la photo animalière et depuis 4 ans maintenant il complète son travail avec de la vidéo.

Le résultat de son travail est visible sur la chaîne YouTube "la Minute Sauvage", un travail déjà suivi par plus de 1.600 abonnés.

Du boulot et encore du boulot

Thomas y propose toutes les 3 semaines une nouvelle vidéo consacrée à un animal qui vit en ville. "l'idée de cette chaîne c'est surtout ma compagne qui m'a poussé a franchir le pas. Nous avons fait des tests pendant près de deux ans, nous avons regardé ce que faisaient les autres dans le domaine du film animalier sur le net et puis voilà je me suis lancé", nous explique-t-il.

"J'ai choisi le thème de la nature en ville, car trop souvent on s'imagine que la nature sauvage c'est uniquement en Afrique où très loin de chez nous... pourtant au coin de votre rue, il y a déjà plein de choses à voir".

"Le travail est conséquent pour sortir une séquence, d'abord il faut se documenter pour sélectionner le héros de notre prochain film, puis aller faire des repérages, ensuite seulement je viens avec ma caméra pour tourner. Alors vient le temps du montage, de la colorimétrie et de la post-production", complète-t-il.

Thomas a un autre métier et donc son temps est compté: "J'accompagne à Schaerbeek des demandeurs d'emploi qui veulent se diriger vers une carrière artistique".

Des projets plein la tête

Thomas est très content et surpris même des réactions à ses films exposés sur le net : "je vais passer à la vitesse supérieure en proposant dans la catégorie amateur un premier film de 5 minutes, cette année au Festival International Nature Namur" et j'espère surtout, peut-être un jour, pouvoir proposer une séquence régulière dans une émission comme le Jardin Extraordinaire".

Il nous confie même qu'il a été contacté par une marque : "Je pars bientôt en France, quelques jours, pour tester des tenues de camouflage... c'est drôle de voir tout ce qui m'arrive grâce à mon projet YouTube".

La prochaine séquence est "déjà en boîte" reste à faire la post production et, petit scoop, on y découvrira les amours de chevreuils au bois de Hal en pleine floraison.