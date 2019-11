Ce soir c'est concert et repas chez les artistes… la formule qui marche

La soirée commence comme un repas familial festif. En guise d’apéro, une soupe, des verrines, du pain maison, du houmous,… Et c’est pourtant bien un concert qui se prépare. C’est Pierre Abras, le batteur du groupe The Banging Souls qui invite dans son salon à Fosses-La-Ville. Les invités, en fait, le public est accueilli chaleureusement par les membres du groupe.

Pour la carte des boissons, c’est une bière namuroise qui est mise en avant ce soir. Pierre Abras explique que "chaque morceau de l’album est associé à une bière d’une brasserie wallonne ou bruxelloise. C’est une manière de faire du donnant donnant avec les brasseurs. Et nous sommes en collaboration avec des producteurs locaux pour l’apéro et le repas."

La cinquantaine de fans peut prendre le temps de discuter avec la chanteuse autour d’un verre. Gaëlle Mievis garde en permanence un sourire jusqu’aux oreilles. Elle discute avec l’un, avec l’autre. "On a vraiment voulu redonner une dimension humaine à nos concerts", dit-elle. "Retrouver un contact avec les gens et ne pas se laisser absorber par le stress de la scène et l’obligation de démonter le matériel avant le concert suivant."

Le bouche-à-oreille. C’est la clé.

Dans le salon de Pierre ce soir, il y a les habitués. Ceux qui n’ont raté aucune "rock 'n beer session". Ceux qui quand les notes résonnent peuvent presque toutes les chanter. Mais il y a aussi des nouveaux. Parce que la formule permet d’inviter des amis, de proposer une soirée sympa autour d’un repas et d’un concert.

Après l’apéro et avant le stoemp maison, les trois artistes prennent leur place traditionnelle dans un coin de la pièce. Le concert dure une heure et fait vibrer le salon de sons rock. Certains, dansent, d’autres sautent mais tout le monde vibre entre les tables hautes de l’apéro.

Les Banging Souls ont trouvé leur formule pour attirer un public et se démarquer.