Ce n’est pas tiré par les cheveux : quelques mèches et les escargots disparaissent !

Ils peuplent nos potagers et sont les ennemis des jardiniers. Les escargots et autres limaces adorent les feuilles de nos salades et il n’est pas toujours simple de s’en débarrasser. Des solutions existent évidemment. La radicale, on la connaît, ce sont ces petits granulés bleus. Mais il s’agit d’une solution polluante et c’est également un poison pour les autres animaux du foyer. Alors pour lutter efficacement contre les gastéropodes, tout en respectant l’environnement, de nombreuses techniques existent dont une est actuellement testée par les élèves du lycée provincial des sciences et des technologies, à Soignies et Ecaussinnes dans le Hainaut. Cette méthode, ce sont les cheveux !

Des mèches pour éloigner les rampants A force de s’entraîner pour réaliser au mieux coupes et chignons, les élèves de la section "coiffure" amassaient chaque jour de nombreux cheveux dans la poubelle. Les éliminer, ça coûte ! Alors pour réduire les frais, ils fournissent les touffes aux étudiants en "horticulture" pour protéger leurs potagers car les cheveux sont un excellent répulsif à limaces et escargots ! "Il suffit de les disposer tout autour de vos plantations, comme le nid d’un oiseau", décrit Stéphane Rétif, enseignant et coordinateur pédagogique. "Le pied des gastéropodes est extrêmement tactile et donc tout ce qui peut être abrasif comme des cendres ou des cheveux les éloigne". Mais pour que cette méthode soit efficace, il faut éviter de placer les mèches quand il pleut ! "S’il y a une averse, tout notre travail ne servira à rien car quand les cheveux sont mouillés, ils sont beaucoup plus doux au toucher et donc ils ne gêneront plus les escargots". Il est également recommandé d’utiliser des cheveux naturels qui ne sont pas colorés.

Une méthode qui a fait ses preuves, mais pas en solo ! On vient de le voir, cette technique à ses limites, surtout si l’on habite en Belgique là où la pluie est souvent de la partie ! Alors il ne faut pas hésiter à ajouter dans votre potager un peu de paille, des cendres ou quelques coquilles d’œufs en morceaux. "Il eut été facile de venir avec des produits extrêmement agressifs qui nous promettaient 100% de rendements" précise Stéphane Rétif. "Mais ici, nous voulons un potager bio, nous sommes donc devant des méthodes douces, pérennes et durables. Elles ont chacune leurs limites, il y aura évidemment une petite perte dans nos récoltes donc on devra toujours les associer pour exploiter au mieux leurs potentiels. Ce sont en tout cas les valeurs que nous voulons enseigner à nos élèves : essayons au maximum des techniques respectueuses de l’environnement". Alors si vous vous faites des cheveux blancs à chaque arrivée de gastéropodes dans vos parterres, n’hésitez pas à faire un tour chez votre coiffeur. Il se fera peut-être un plaisir de vous fournir quelques mèches qu’il comptait jeter !