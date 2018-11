Catherine Moureaux cumulera ses mandats de bourgmestre et députée pendant six mois

Catherine Moureaux, qui a prêté serment lundi, cumulera en effet ses fonctions de bourgmestre et de députée bruxelloise jusqu'en mai 2019. C'est ce que vient de décider à l'unanimité la Fédération bruxelloise du PS. Cette annonce, relayée mercredi par La Dernière Heure, peut surprendre.

"Molenbeek et ses 100 000 habitants méritent une bourgmestre à plein temps." C'est ce que déclarait Catherine Moureaux au lendemain des élections communales. Pourtant, bourgmestre à plein temps, Catherine Moureaux ne le sera pas pendant six ans, mais 5 ans et demi… A partir seulement de mai prochain, date à laquelle son mandat de député bruxelloise arrive à échéance.

Et pourtant, son parti, le PS a modifié ses statuts à l'été 2017 pour justement limiter le cumul. Etre bourgmestre et parlementaire en même temps, c'est incompatible dans les communes de plus de 50.000 habitants, comme c'est le cas à Molenbeek. Voilà pour la règle que le PS s'impose désormais. Une exception a été prévue pour les bourgmestres prolongés le 14 octobre, ceux-ci pourront finir leur mandat de député.

Mais Catherine Moureaux n'entre pas dans cette catégorie. A Molenbeek, elle débute comme bourgmestre. A-t-elle alors le droit de cumuler jusqu'en mai prochain ? Oui, selon la Fédération bruxelloise du PS, qui assure respecter l'esprit des statuts et parle d'interprétation.

Au-delà du cas du PS, c'est une nouvelle preuve que le décumul est complexe à mettre en œuvre dans la capitale. Une majorité pour le décumul existe au niveau des partis francophones mais pas au niveau des partis flamands. Résultat : un premier texte a été bloqué au Parlement bruxellois en juin. Un deuxième vote est prévu en février mais un nouveau blocage est possible. Avec la perspective, réelle, que rien ne soit décidé avant le scrutin de mai prochain. Dans ce cas extrême, la règle de décumul ne serait pas effective avant 2024.