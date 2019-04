Caterpillar : l'heure du bilan de la cellule de reconversion

Stupeur, le 2 septembre 2016. On apprend, dès le matin, que le géant mondial des engins de chantier Caterpillar décide de fermer, purement et simplement le site de Gosselies. Déjà en 2013, l'entreprise avait, dans le cadre d'un plan industriel visant à pérenniser l'activité à Gosselies, licencié 1400 travailleurs. 3 ans plus tard, c'était un vendredi, c'en est désormais définitivement terminé et les 2000 personnes qui travaillent encore à Gosselies vont perdre leur travail... Les derniers ouvriers et employés quittent le site le 28 avril 2017

3 mai 2017 : la cellule de reconversion entre en action En Wallonie, l'aide à la reconversion professionnelle suite à un licenciement collectif est un droit du travailleur reconnu par un décret wallon. Les cellules de reconversion sont gérées conjointement par le Forem et les organisations syndicales FGTB et CSC. Les travailleurs qui ont perdu leur emploi dans le cadre d'un licenciement collectif, y trouvent des formations qualifiantes, un soutien administratif pour lancer leur activité d'indépendant, une aide et des conseils à la recherche d'emploi, une opportunité de valorisation de compétences, un soutien psycho-social... Elle est composée de personnel du Forem et d'accompagnateurs sociaux. Ces accompagnateurs ne sont autres que 11 anciens délégués syndicaux de l'entreprise, les mieux placés pour envisager les besoins de leurs anciens collègues. Parmi les 1966 travailleurs qui pouvaient prétendre aux services de la cellule de reconversion, 1598 y recourront.

2 mai 2019 : la cellule de reconversion "Caterpillar" cessera ses activités En deux ans, la cellule a donc accompagné 1598 personnes. Parmi elles, 1019 ont trouvé un emploi. Ce "taux d'insertion professionnelle" de 63.8% peut-être considéré comme bon. En Wallonie, lorsqu'intervient une cellule de reconversion, ce taux est en moyenne de 62.2%. Un petit tiers des emplois décrochés l'ont été au sein d'entreprises manufacturières (Chimay Fromages, Mydibel, Mamma Lucia...). 15% dans les transports et la logistique (HR Rail, TEC Hainaut, Lineas Group...). Viennent ensuite les secteurs de la santé et de l'action sociale, les activités de services administratifs et de soutien et enfin le secteur de la réparation d'automobiles et motocycles. 69% des anciens de travailleurs de Caterpillar disposent aujourd'hui d'un CDI. 14% ont un CDD, 13% sont intérimaires et 4% ont créés leur activité d'indépendant. Le budget de fonctionnement de la cellule pour ces deux années est provisoirement évalué à 8 millions d'euros. Mais toutes les dépenses n'ont pas encore été comptabilisées.

Et les sous-traitants? La fermeture de Caterpillar avait également fait du dégât social auprès des sous-traitants. Principalement au sein des entreprises Yusen Logistics, Sediwal, Eutraco et MHP. Les travailleurs de ces entreprises n'ont pas eu accès à la cellule de reconversion Caterpillar. Mais ceux qui le souhaitaient pouvaient bénéficier du soutien de la plateforme permanente de reconversion. Jusqu'en 2009, l'accès à une aide à la reconversion n'était octroyée qu'après un licenciement collectif touchant au moins 100 travailleurs. Mais depuis lors, tous les travailleurs qui perdent leur emploi dans le cadre de ce type de licenciement peuvent recourir à cette plateforme permanente. 288 anciens travailleurs de sous-traitants de Caterpillar ont eu recours à ces services. Parmi eux, 173 ont retrouvé un emploi. Un taux d'insertion de 67.5%. Seulement 40% de CDI. Mais il est à noter que l'action de la plateforme de reconversion, pour ces travailleurs, à commencer plus tard que celle de la cellule de reconversion pour les travailleurs de Caterpillar.