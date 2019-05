Casteau: Tod Wolters devient le nouveau Saceur, le commandant suprême des forces alliées en Europe

Le général de l'armée de l'Air américaine Tod Wolters a officiellement succédé vendredi à son compatriote Curtis M. Scaparrotti, au poste de commandant suprême des forces alliées en Europe (Saceur). La cérémonie de passation de commandement s'est déroulée au Grand Quartier Général des Forces Alliées en Europe (SHAPE), à Casteau (Mons), en présence du secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg.

"Nous aimons la paix"

Dans son discours, le chef de l'Alliance a salué les "deux leaders exceptionnels" que sont Curtis Scaparrotti et Tod Wolters. Il a également rappelé les propos du général Dwight Eisenhower, premier Saceur de l'Otan: "nous sommes responsables non seulement de la défense d'un territoire mais aussi d'un mode de vie. Et pendant sept décennies, l'Otan a défendu ce mode de vie", a indiqué M. Stoltenberg.

Curtis Scaparrotti a, pour sa part, évoqué la tradition de la passation de commandement comme "représentant son accomplissement et son travail d'équipe, ainsi que la continuité de l'héritage du commandement et la confiance dans le futur du commandement." Le nouveau Saceur a, quant à lui, conclu son intervention en évoquant la paix: "nous aimons la paix que nous soutenons ensemble."

Le rôle du Saceur

La nomination du général Wolters comme Saceur et commandant des forces américaines en Europe a été confirmée lundi par le Sénat américain, après avoir été approuvée le 15 mars dernier par le Conseil de l'Atlantique nord regroupant les ambassadeurs des 29 pays membres de l'Otan. Le Saceur est responsable de la conduite des opérations militaires de l'Otan. Il est chargé de la planification militaire des opérations avec un adjoint, un officier européen. Le général Tod Wolters est un pilote de chasse qui a notamment participé à plusieurs opérations américaines en Irak et en Afghanistan. Il était commandant des forces aériennes américaines en Europe et en Afrique et chef du commandement aérien allié (Aircom).