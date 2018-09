"Cash for car", une mesure fédérale qui fait "flop" ? Certains ont déjà repris une voiture

Échanger sa voiture de société contre de l'argent, c'est ce que l'on appelle le "cash for car". Depuis l'entrée en vigueur de cette mesure fédérale, en quelques mois, à peine 23 personnes ont abandonné leur véhicule contre un montant net. Pire: on apprend aujourd'hui que parmi ceux qui ont abandonné la voiture de société, certains ont repris une voiture... privée ! Plutôt ironique quand on sait que l'un des objectifs était de réduire le nombre de voiture sur nos routes…

Nous avons rencontré un travailleur qui opté pour la mesure "cash for car". Celui souhaite rester anonyme.

400 euros nets en plus… et toujours une voiture !

Depuis quelques jours, ce Bruxellois a une nouvelle voiture. "Elle est garée pas très loin…"

Pourtant, il y a quelques semaines, il a accepté de rendre sa voiture de société contre plus d'argent net. "J'ai décidé de bénéficier de ce système où j'ai, entretemps, un montant mensuel qui est versé sur mon compte, en plus de mon salaire."

Un montant calculé sur base du budget "voiture de société" dont il bénéficiait et qui, il l'avoue, était au-dessus de la moyenne. "Concrètement, je vais avoir entre 1050 et 1100 euros nets en plus tous les mois. Et j'ai décidé de consacrer une partie de ce montant à reprendre une voiture." Une nouvelle voiture lui coûtera 650 euros par mois, leasing et carburant compris.

Cela veut donc dire qu'au final, il va avoir 400 euros nets en plus par mois, tout en gardant une voiture.

Une faille ?

"Je pense que tout dépend de ce qu'était l'idée initiale du "cash for car", se défend-il. Si elle était uniquement de supprimer des voitures, fatalement… c'est une faille. Là, j'ai toujours une voiture. Mais si c'était pour remplacer les voitures par des véhicules moins grands et moins polluants, l'objectif me semble atteint…" Question de point de vue.

Notre interlocuteur explique aussi que sa situation est spécifique parce qu'il fait peu de kilomètres ; et puis, comme il a plusieurs enfants, il ne peut se passer de voiture, même si sa compagne a déjà la sienne. Cela dit, certains de ses collègues, eux, ont pris le cash sans reprendre de véhicule privé.

Pourquoi cela ne fonctionne-t-il pas ?

Pourquoi aussi peu de personnes ont troqué leur voiture contre de l'argent ? Tout d'abord, il faut le rappeler, en principe "cash for car", c'est pour ceux qui envisagent de se passer complètement de leur voiture. Contre une augmentation salariale nette. Et là, le calcul a été vite fait.

La compensation financière a été considérée comme largement insuffisante pour ceux qui effectuent des trajets domicile-travail relativement longs avec une voiture de société.

En soi, le dispositif était également assez contraignant. Il y avait un gros frein : "cash for car" n'était possible que pour ceux qui avaient déjà une voiture de société. Dans le cas d’une nouvelle embauche, le jeune employé devait d’abord avoir une voiture de société avant de la troquer contre une augmentation salariale. Mais tout cela va changer au 1er octobre.

Dorénavant, le dispositif sera donc proposé aussi aux travailleurs qui n’ont pas de voiture... mais qui pourraient en avoir une, selon les règles de leur entreprise.

Le risque, c'est que le dispositif se transforme en outil d'optimisation fiscale pour les entreprises.