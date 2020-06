Carrière d'Opprebais : polémique autour d'un abattage d'arbres indûment autorisé

C’est en principe ce mardi que le Premier échevin d’Incourt, Benoît Malevé, doit s’expliquer à la SWDE, la Société Wallonne des Eaux.

La Société wallonne reproche à l’échevin d’avoir autorisé, de son propre chef, l’abattage d’une cinquantaine d’arbres situés sur les terrains de la SWDE, en bordure de l’étang de l’ancienne carrière d’Opprebais. L’échevin est accusé d’avoir donné son feu vert à l’abattage, sans même avoir contacté la SWDE.

Le club de plongée local et l’opposition soupçonnent l’échevin, par ailleurs organisateur d’événements, d’avoir accepté cette mise à blanc pour faciliter l’organisation de concerts au bord de l’eau, à la mi-juillet. L’intéressé dit avoir commis une erreur, mais pas de faute !

Impair ou négligence ?

"Je pensais que ces arbres se trouvaient sur les terres communales et pas sur la partie du site appartenant à la SWDE", explique Benoît Malevé. "Il y a quelques jours, j’étais sur le site. Je voulais réfléchir à l’organisation pratique des trois scènes prévues au bord de l’eau pour les mini-concerts de "Songe d’une nuit BW", cet été. Sur place, j’ai rencontré par hasard des amis de la nature qui voulaient assainir les lieux envahis par une végétation trop généreuse. Pensant qu’il s’agissait d’une parcelle communale, je leur ai donné mon accord pour défricher cette parcelle de terrain. Après avoir pris connaissance de cet impair, je me suis directement excusé. J’en ai avisé la SWDE et le DNF, le Département Nature et Forêts. Je reconnais mon erreur et j’en suis navré. Je regrette par contre que certaines personnes instrumentalisent cette maladresse à des fins politiques."

Les Verts voient rouge

"Lorsque j’ai appris qu’une cinquantaine d’arbres avaient été abattus sans la moindre permission et sans concertation préalable, j’ai vraiment été choquée", explique Colette Prévot, conseillère d’opposition (Ecolo). "Un mandataire doit donner le bon exemple. Donner son feu vert à l’abattage, sans autorisation de la SWDE, c’est inacceptable. C’est une question d’éthique ! Il fallait aussi en aviser les parties concernées. Sur le fond, je regrette aussi qu’on détruise des arbres importants pour la biodiversité". Quant à l’époux de l’élue Ecolo, le docteur Jean-Louis Migeal, il n’a pas apprécié non plus la démarche de l’échevin. L’homme est président du club local de plongée. Presque vert de rage, il estime que le blanc-seing donné à cet abattage n’était pas le fruit du hasard.

Plongeur vert de rage

Pour Jean-Louis Migeal, "l’échevin aurait dû jouer la transparence. Car je n’ai personnellement guère de doute sur le lien entre l’abattage des arbres et les préparatifs nécessaires à l’organisation des concerts en bordure de l’étang". L’échevin, lui, assure que les faits sont totalement fortuits. "Pour installer les scènes de concerts, je n’avais absolument pas besoin de raser les arbres", assure Benoît Malevé. "Cela n’aurait rien changé. On me prête de fausses intentions ! Même si je trouve, personnellement, que ce plan d’eau magnifique mérite d’être mieux vu des passants et qu’il serait utile de faire quelques petites éclaircies dans cette végétation importante."

A la SWDE, on semble également sceptique sur le côté fortuit de l’abattage, à environ un mois de l’événement musical. La SWDE n’a en tout cas pas apprécié, d’autant que le site comporte un captage d’eau important. La réunion prévue entre les différents protagonistes devrait en tout cas apaiser les esprits.