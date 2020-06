Carrière d'Opprebais : la SWDE ne porte pas plainte pour les arbres abattus

La SWDE ne portera pas plainte suite à l’abattage d’une cinquantaine d’arbres en bordure du plan d’eau de l’ancienne carrière d’Opprebais.

La Société Wallonne des Eaux a rencontré le Premier échevin d’Incourt, Benoît Malevé, ce mardi. Une réunion qui semble avoir calmé les esprits. Pour rappel, les arbres récemment abattus se trouvaient sur la partie du site appartenant à la SWDE. L’opération avait été menée par un habitué des lieux, avec le blanc-seing de l’échevin. Ce dernier était, dit-il, persuadé que les arbres se trouvaient sur un terrain communal. Cet abattage avait surpris la SWDE, mise devant le fait accompli. Mais aussi l’opposition Ecolo qui reprochait à l’échevin l’absence de concertation, un abus de pouvoir et un préjudice à la biodiversité de ce site remarquable.

De son côté, le club de plongée local voyait dans cette mise à blanc un lien plus que probable avec l’organisation de mini-concerts à la mi-juillet. Lien totalement réfuté par l’échevin Benoît Malevé, par ailleurs organisateur d’événements culturels, comme l’Inc’Rock Festival et Songe d’une nuit BW, les mini-concerts au bord de l’eau annoncés pour les 17, 18 et 19 juillet prochains.

Captage d’eau

Initialement, Benoît Malevé souhaitait installer trois scènes de concerts en bordure du plan d’eau. Mais la SWDE est propriétaire de l’étang et des 15 mètres de terre ceinturant le plan d’eau. "Ce dossier aura en tout cas permis d’y voir plus clair sur certains aspects, comme la délimitation des propriétés SWDE et communale", explique Benoît Malevé.

"Grâce à cette mise au point avec la SWDE, on va sortir du problème par le haut. Nous pourrons envisager une véritable collaboration pour gérer la biodiversité du site, de manière intégrée. En ce qui concerne les mini-concerts de cet été, il faudra d’abord procéder à une analyse juridique. En effet, on se trouve en zone de captage d’eau de la SWDE. Toutes les activités en territoire SWDE devront donc être examinées en termes de conformité juridique. Cela concerne aussi la plongée et la pêche", affirme encore Benoît Malevé. Des informations que la SWDE n’a pas commentées.

Une nouvelle réunion aura lieu avec des responsables de la Région wallonne le 2 juillet prochain. Benoît Malevé sera alors fixé quant à l’autorisation ou non des mini-concerts au bord de l’eau. L’échevin assure que l’événement aura lieu, de toute manière. "Si nous ne pouvions pas organiser les Songes d’une Nuit BW près de l’eau, nous pourrions alors les assurer ailleurs, un peu plus loin. Nous avons prévu des sites alternatifs, par sécurité".

Biodiversité et loisirs

Pour Colette Prévot, conseillère d’opposition (Ecolo), la volonté affichée de vouloir gérer la biodiversité du site ne pourra se concrétiser qu’à certaines conditions. "On ne peut pas organiser des événements nuisibles à la faune et à la flore de ce site remarquable. Il y a des rapaces et des chauves-souris à protéger. Je n’ai rien contre l’organisation de concerts, mais pas à des endroits qui posent problème à la biodiversité".

Pour l’époux de l’élue, Jean-Louis Migeal, il faudra rester vigilent. Le Président du club local de plongée ne voit pas pourquoi son activité serait menacée. "Nous respectons les lieux et nous bénéficions d’un accord qui remonte à de nombreuses années. Je pense en tout cas qu’il faut protéger le site et qu’il faut poursuivre le dialogue".

Le Département de la Nature et des Forêts devrait aussi suivre l’évolution du dossier de très près.