Carrefour: la liste complète des magasins fermés ce vendredi, Wépion débraye à son tour

Ceux de Belle Ile (Liège-Angleur) et de Genk (Limbourg) sont ainsi voués à la fermeture pure et simple. Trois hypermarchés (Westerlo, Bruges Saint-Croix et Haine-Saint-Pierre) deviendront des Market et l’hypermarché de Turnhout va voir sa superficie réduite.

Quel est l’impact pour les magasins en Wallonie ?

Hainaut

Les magasins hennuyers ne fermeront pas (on pense ici à ceux de Bomerée, Gosselies, Soignies ou encore Mons) mais on peut s'attendre à des pertes d'emplois.

Il y a beaucoup d'inquiétude aussi à Haine-Saint-Pierre (région du Centre), où l'hypermarché va être transformé en Carrefour Market. Ce magasin avait déjà vu sa superficie diminuée lors du précédent plan de restructuration, en 2010. Ici, le fait de passer sous une autre structure signifie à nouveau une diminution de surface et donc, de personnel. En plus, le personnel restant passera sous une autre commission paritaire, moins favorable. Et ça, le personnel a du mal à l'accepter, lui qui a déjà - notamment - connu une baisse de salaire en 2010.

Pour le carrefour des Grands Prés, à Mons, la direction estime qu'il y aurait 23.000 heures de trop. Enfin, l’inquiétude est grande également au sein du personnel des magasins Carrefour de Mouscron et Froyennes (Tournai).

Namur et Brabant wallon

Dans le Namurois, les magasins de Wépion et Jambes sont concernés. Et en Brabant wallon, ceux de Bierges et Waterloo aussi.

Liège

Le carrefour de Belle île à Liège, lui, doit fermer ses portes d'ici le mois de juin. 140 emplois risquent de disparaitre. Après l'annonce, jeudi vers 16 heures, le personnel a décidé de baisser le volet et d'arrêter de travailler.

"On a décidé la poursuite de la grève au moins jusqu'à demain (samedi)" explique Claude Fagnoul, de la FGTB. "Demain, je refais une assemblée du personnel pour savoir où on va en être et si on continue à la semaine où si on reprend le travail, tout en sachant que les négociations vont arriver et qu'on va encore avoir besoin de forces au moment opportun dans les résultats des négociations".

Quant au personnel, il est en état de choc: "Aujourd'hui matin, des affiliés venaient en pleurant. J'essaye de les rassurer le mieux possible en leur disant qu'il y aura des négociations, mais je ne sais pas vers quoi on va aller".