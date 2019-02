Carnet rose à Pairi Daiza: naissance d'une petite éléphante d'Asie

Ce mardi à 18h45, une éléphante d'Asie du parc animalier Pairi Daiza a donné naissance à une petite femelle. L'éléphanteau et sa mère se portent bien et toutes deux sont entourées de près par une équipe de soigneurs et le vétérinaire.C'est la troisième fois qu'un éléphant naît en bonne santé à Pairi Daiza. Une bonne nouvelle aussi pour l'éléphante Aye Chan May âgée de 23 ans qui avait malheureusement perdu un éléphanteau peu après sa naissance en 2016, victime d'une malformation congénitale.

Une naissance rapide

"La naissance a été assez rapide, a déclaré Tim Bouts, vétérinaire et directeur zoologique. Nos équipes étaient près de May vers 18h30 lorsque sont apparus les premiers signes d’une mise bas imminente. La poche amniotique était déjà visible et quelques minutes plus tard, la petite est venue au monde, en parfaite santé. Elle s’est mise debout rapidement. C’est un sentiment fantastique pour tous ceux qui s’engagent avec nos éléphants".

"C'est l'une des naissances les plus rapides que j'ai vécues, ajoute Rob Conachie, le responsable des éléphants à Pairi Daiza. May a fait un travail fantastique et elle se débrouille très bien avec son nouveau-né. Elle est calme et tendre et elle respecte également la présence de ses soigneurs. Tout se passe merveilleusement bien. C’est une étape très importante dans notre lutte pour la conservation de ces splendides animaux".